Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. Apesar de só ter participado em dois jogos, o internacional polaco do Bayern Munique venceu a distinção, acabando a prova como segundo melhor marcador (dois golos).



André-Pierre Gignac, internacional francês do Tigres e melhor marcador do Mundial de Clubes com três golos, ficou no segundo lugar à frente de Joshua Kimmich, também do Bayern Munique.



Lembre-se que os campeões europeus sagraram-se campeões do Mundo após baterem os mexicanos do Tigres por 1-0 na final.