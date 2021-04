Sébastien Ogier acabou por vencer no domingo o rali da Croácia, ao volante de um Toyota Yaris, mas a vitória saiu cara ao piloto francês, uma vez que foi multado em sete mil euros devido ao acidente de viação em que esteve envolvido durante o percurso de ligação a uma das especiais da terceira prova do Mundial de Ralis.

O piloto francês foi multado em cinco mil euros pelo acidente de tráfego e em dois mil por ter passado um sinal vermelho nas ruas de Zagreb.

Para além das multas, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ameaça o piloto de exclusão por uma prova caso volte a repetir-se um incidente similar esta temporada.

De acordo com uma comunicação da equipa Toyota aos comissários da prova, Ogier sofreu uma avaria e tentou estacionar numa paragem de autocarro, momento em que terá sido abalroado por um condutor que o tentava ultrapassar.

A FIA referiu, em comunicado, que o piloto campeão do mundo parou «mais à frente para comprovar que não havia feridos» e trocou dados com o condutor do outro veículo.

Entretanto, chegou uma patrulha da polícia, «que não falava inglês» e decorreu uma conversa telefónica entre a organização do rali e um dos agentes.

Ogier pensou que o assunto já estava resolvido e arrancou, de forma a evitar uma penalização por atraso no controlo horário da prova. No entanto, um dos polícias, por desconhecer a conversa telefónica, tentou impedir o piloto de arrancar. Acabou multado por ter saído do local e por ter passado um semáforo vermelho.

No final, o sete vezes campeão mundial pediu desculpas «a todos os envolvidos» e os comissários concluíram que um acidente de tráfego «não viola nenhuma das regras» da prova.

O piloto francês acabou por somar a segunda vitória da temporada em três corridas disputadas, batendo o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 0,6 segundos, recuperando a liderança do campeonato.

A próxima prova do Mundial será o rali de Portugal, de 20 a 23 de maio.

Recorde o acidente de Sébastien Ogier: