A Suécia despediu-se este sábado do Mundial feminino com uma vitória sobre a anfitriã Austrália por 2-0 que lhe valeu, pela segunda vez consecutiva, a conquista do honroso terceiro lugar no Campeonato do Mundo, antes de Espanha Inglaterra decidirem o título este domingo. Fridolina Rolfö, avançada do Barcelona e jogadora dotada de um forte remate, abriu o caminho para esta última vitória e é a figura do dia.

Rolfö é, ante de mais, uma lutadora, como provou, este ano, com a conquista da Liga dos Campeões, depois de ter perdido duas finais consecutivas. Aos 29 anos, já é uma das principais figuras da história da poderosa seleção sueca. No Barcelona joga basicamente sobre o flanco esquerdo do ataque, mas quando joga de amarelo, pela Suécia, destaca-se pela sua polivalência no ataque, jogando em todas as posições.

Cresceu a sonhar com os grandes palcos do futebol, inspirada pelas irmãs mais velhas que também jogaram futebol.

Segundo a companheira de equipa Sofi Jakobsson, Fridolina Rolfö tem o remate mais forte da seleção sueca e isso ficou bem evidente no penálti que marcou este sábado que abriu caminho para a vitória da Suécia frente à Austrália.

Fridolina foi mesmo eleita a melhor em campo no jogo que definiu o terceiro lugar do Mundial.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.