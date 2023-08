Marta, craque brasileira de 37 anos e seis vezes bolas de ouro, despediu-se esta quarta-feira de forma emocionada dos Campeonatos do Mundo, após a seleção canarinha empatar sem golos frente à Jamaica e ser eliminada na fase de grupos.

«Marta encerra por aqui, estou grata pela oportunidade que tive e muito contente com tudo o que tem acontecido no futebol feminino do nosso Brasil e do Mundo. Para mim, é o fim da linha agora, para elas é apenas o começo», começou por dizer a jogadora em declarações à TV Globo, citada pelo Globoesporte.

De recordar que, aos 37 anos, Marta fez a sua sexta participação em Mundiais, superando a marca de Cristiano Ronaldo, que participou em cinco. Com 17 golos, é a maior marcadora da história do torneio, entre homens e mulheres (Miroslav Klose é segundo com 16 golos pela Alemanha).

«É difícil falar. Não era, nos meus piores pesadelos, o Mundial que sonhava. É apenas o começo. O povo brasileiro pedia renovação, está a acontecer a renovação, a única ‘velha’ sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria da equipa é composta por talentosas jovens com um caminho enorme pela frente. Eu termino aqui, mas elas continuam», acrescentou Marta.

Marta acrescentou depois: «Confio no trabalho feito, tenho total convicção que, se derem continuidade, irá dar certo. Temos de nos agarrar às coisas positivas, à família e ao apoio ao futebol feminino. Entramos como favoritas e não fizemos o suficiente para sair com a vitória. Temos talento, uma equipa forte, mas hoje não correu bem. Agora é levantar a cabeça. Elas têm um longo caminho pela frente e não se pode atirar pedras no primeiro obstáculo que aparece.»