O Brasil está eliminado do Mundial Feminino, depois de ter empatado esta quarta-feira diante da Jamaica (0-0), em jogo da última jornada do grupo F.

Com o Panamá eliminado e a França qualificada, este duelo decidia a segunda vaga de apuramento neste grupo, mas a vantagem era jamaicana, que entrava para a partida com mais um ponto do que as canarinhas. Por isso, o nulo acabou por sorrir à Jamaica, que se apura pela primeira vez para a fase a eliminar.

Já o Brasil cai na fase de grupos de um Mundial apenas pela terceira vez na sua história, depois de 1991 e 1995, e num jogo que marcou a despedida de Marta dos Campeonatos do Mundo.

Maior goleadora da história dos Mundiais (tanto no feminino como no masculino), com 17 golos, a avançada de 37 anos já havia confirmado que esta era a última Copa que jogava.

No outro jogo do grupo, o resultado foi «gordo», entre duas seleções que já tinham a vida resolvida: a França venceu o Panamá por 6-3.

O encontro, no entanto, começou praticamente com um momento histórico: aos dois minutos, Marta Cox marcou o primeiro golo do Panamá em Mundiais, e fê-lo com um golaço de livre.

A França respondeu com tudo e chegou ao intervalo já com uma goleada, com golos de Maelle Lakrar (21m), Kadidiatou Diani (28m e 37m) e Lea Le Garrec (45+5m). Diani chegou ao hat-trick de penálti, aos 52 minutos, e Vicki Becho marcou o último golo da formação gaulesa aos 90+10 minutos.

Para o grupo panamiano, marcaram na etapa complementar Yomira Pinzon, de penálti (64m) e Lineth Cedeno (87m).

Contas feitas, a França termina o grupo F como líder, com sete pontos, mais dois do que a Jamaica e três do que o Brasil. O Panamá não pontuou.