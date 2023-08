O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta terça-feira o «enorme percurso» da Seleção Nacional no Mundial Feminino, o qual terminou esta manhã, na fase de grupos, após o empate frente aos Estados Unidos, bicampeões do mundo.

«O Presidente da República saudou e felicitou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o selecionador nacional, o enorme percurso histórico que a seleção nacional de futebol feminino realizou no Campeonato do Mundo, enchendo de orgulho todas e todos os portugueses», lê-se, na nota divulgada no site oficial da Presidência da República.

Marcelo agradeceu ainda a toda a comitiva portuguesa «pela forma empenhada e dedicada como dignificaram o nome de Portugal e dos portugueses».

«O Presidente da República acredita que o trabalho, realizado ao longo desta década, na formação e na elevação do futebol feminino, permitirá a Portugal almejar no seu futuro novas conquistas e novas ambições», acrescentou ainda.

Também o primeiro-ministro, António Costa, reagiu à prestação das Navegadoras, com uma mensagem de felicitação.

«Parabéns à seleção portuguesa feminina de futebol. Um apuramento histórico, três jogos de alto nível e a emoção até ao último minuto. Às jogadoras, à equipa técnica, à FPF [Federação Portuguesa de Futebol], muito obrigado», lê-se, na publicação divulgada nas redes sociais.