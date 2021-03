A Sérvia, adversária de Portugal na fase de qualificação para o Mundial2022, anunciou esta quarta-feira que Dragan Stojkovic é o novo selecionador do país, sucedendo a Ljubisa Tumbakovic, que foi demitido em dezembro após falhar o Euro2020.

O novo selecionador, que hoje completa 56 anos, assinou um novo contrato até 2024, quando faltam apenas três semanas para o primeiro jogo da Sérvia no grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, frente à Irlanda, a 24 de março, três dias antes da receção a Portugal.

«Estou muito feliz e muito orgulhoso. Não há maior honra do que ser o treinador do teu país. Não poderia desejar um presente melhor no meu aniversário», disse Dragan Stojkovic, conhecido por Piksi, aos canais de comunicação da federação sérvia.

Stojkovic foi contratado até ao final da qualificação para o Europeu de 2024, na Alemanha, e sucede a Tumbakovic, que foi demitido em dezembro após falhar o apuramento para o Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19.

«A qualificação para o Mundial começa muito em breve. Já nos estamos a preparar, analisando os adversários. Os dois primeiros são extremamente difíceis [Irlanda e Portugal] e são os nossos principais opositores pelas duas primeiras posições no grupo», comentou.

O novo selecionador da Sérvia pediu ainda confiança aos jogadores, otimismo e disponibilidade para «morrer» pela camisola do país, porque «não há outra maneira de alcançar o sucesso».

Enquanto jogador, Stojkovic somou 84 jogos pela seleção da Jugoslávia, entre 1983 e 2001, tendo marcado quinze golos. O médio jogou pelo Radnicki Nis, Estrela Vermelha de Belgrado, Marselha (França), Verona (Itália) e Nagoya Grampus (Japão).

Depois de encerrar a carreira de jogador, em 2001, que contou ainda com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, Stojkovic treinou o Nagoya, por quatro anos, antes de assumir o comando do clube chinês Guangzhou, em 2020.

A Sérvia integra o grupo A de qualificação europeia para o Mundial2022, no Qatar, que conta ainda com as seleções do Azerbaijão e do Luxemburgo.