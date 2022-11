José Peseiro, selecionador português da Nigéria, analisa a goleada sofrida diante de Portugal (4-0), em jogo de preparação:

«A vitória de Portugal é justa. Foi melhor. O resultado talvez seja demasiado. Com o penálti ficaria 1-2. Jogámos contra uma grande seleção, que na fase inicial do jogo nos perturbou muito, com a dinâmica e trocas de posição. Seja qual for o onze, é um grande onze, e teve uma grande dinâmica. Tivemos dificuldade em tomar a decisão certa nos momentos de pressão. O jogo ficou mais equilibrado no final da primeira parte, conseguimos sair em transição, mas em alguns momentos devíamos ter pausado, ter bola no ultimo terço. Atacámos muito pela esquerda, e não soubemos atrair para depois explorar o lado oposto. Na segunda parte pressionámos mais alto e conseguimos roubar mais bolas, e por isso Portugal até marca dois golos em transição. Na segunda parte conseguimos jogar, conseguimos colocar o jogo noutro patamar. Não conseguimos fazer o 2-1 e depois perdemos 4-0, que dói um bocado.»

[sobre as possibilidades de Portugal no Mundial] «Acho que é a melhor geração. Até pela questão da idade, da experiência, das ligas em que jogam. Para mim é a melhor seleção portuguesa. Mas com esta comparação: já tivemos grandes seleções, mas não jogavam nas ligas em que estes elementos jogam. As gerações anteriores não tinham essa força, a maior parte jogava em Portugal. Não tinham esse upgrade, de jogar a esse nível. Neste momento os jogadores portugueses estão lá. São tao bons quanto outros que já tivemos, mas jogam nas melhores equipas do mundo, não têm receio de jogar contra ninguém. A qualidade individual destes jogadores é tremenda, e o nível competitivo também é. Os nossos treinadores e jogadores não tinham esta dimensão. Por isso digo que é a seleção com mais soluções e mais qualidade. Tirando a França, que pode ser a mais favorita, não há mais ninguém que se possa dizer isso. Ser campeão do mundo está mais em aberto.»

[sobre a goleada sofrida] «Não me lembro de ter perdido 4-0 muitas vezes. Conto com os dedos da minha mão. Dói, custa. E podíamos ter feito o 2-1, e depois sofremos dois golos em transição. A prestação é melhor do que o resultado.»

[sobre a conversa com Fernando Santos] «Tenho uma relação próxima com ele. Falamos normalmente, mas disse que acreditamos que podemos ser campeões do mundo, e vou lá ver. Portugal pode jogar melhor do que no outro Europeu, aos olhos daquilo que gostamos de ver. Temos condições para fazer isso, e esperar contar com a ponta de felicidade que tivemos no Europeu. Quando se ganha, há competência. O campeão do mundo pode não ser a melhor equipa do mundo. Isso teria de ser um campeonato de regularidade. Um mundial tem muitas vicissitudes. Temos potencial, capacidade, mas também a felicidade que nos acompanhou, que não nos abandone, que fique connosco.»

[O selecionador da Coreia do Sul é o Paulo Bento. Isso é uma vantagem?] «Não. A vantagem é ter os melhores jogadores. E Portugal tem melhores jogadores do que a Coreia. E do que o Gana, e do que o Uruguai. Pode perder? Pode. Um jogo é um jogo. Pode fazer 20 remates e não marcar, e depois perder com um autogolo. O futebol é a modalidade mais espetacular por isso mesmo. Mas não é isso que desejamos, queremos a passagem de Portugal.»

[sobre o seu trabalho na Nigéria] «Estamos há pouco tempo na seleção, e queremos que jogue um futebol de alto nível. Com mais controlo de bola, a pressionar mais alto. Isso precisa de tempo, e temos procurado jogos que nos obriguem a evoluir. Estreámos mais jogadores. Este trabalho de colocar a Nigéria a jogar de forma mais associativa, é um trabalho que requer o seu tempo. Podíamos jogar com seleções mais frágeis e ganhávamos, mas o que evoluíamos? Alguns jogadores nem conhecíamos bem. O Fernando santos já trabalha com a equipa há muitos anos. Nós ainda estamos a apalpar o terreno. Estamos à procura do equilíbrio, definir os jogadores, para conseguir jogar bem. Tivemos apenas três dias para preparar o jogo. Estamos a trabalhar há cinco meses, não tivemos muitos jogos. temos sentido algumas dificuldades para juntar os melhores jogadores.»