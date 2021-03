A Rússia somou esta tarde a segunda vitória no grupo H da qualificação para o Mundial 2022, ao vencer na receção à Eslovénia, por 2-1.

Artem Dzyuba, com um bis de nove minutos – 26 e 35 minutos –, resolveu a partida para os russos. A formação eslovena, com Sporar, avançado do Sp. Braga, no onze, ainda reduziu na primeira parte, por Ilicic, mas não conseguiu chegar ao empate.

No grupo G, a seleção do Montenegro também conseguiu a segunda vitória em outros tantos, ao golear em casa o Gibraltar, por 4-1.

Beqiraj, Simic, Tomasevic e Jovetic marcaram para os visitados, Styche anotou o golo da formação forasteira.