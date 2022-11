A seleção do Bahrain, comandada pelo português Hélio Sousa, empatou na receção à congénere do Canadá (2-2), em jogo que serviu de preparação para a equipa norte-americana que irá marcar presença na fase final do Mundial2022.

O Canadá adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, pelo médio Ismaël Koné, mas a equipa de Hélio Sousa restabeleceu a igualdade aos 14, pelo avançado Mahdi Al-Humaidan.

Já na segunda parte, o Bahrain completou a reviravolta através do avançado Yusuf Hilal, na execução de um penálti, aos 65 minutos, mas o Canadá evitaria a derrota a nove minutos do fim, aos 81, pelo dianteiro Lucas Cavallini.

Stephen Eustáquio, médio canadiano do FC Porto, não foi convocado para esta partida, mas deverá fazer parte do lote de 26 para o Mundial.

O Canadá apurou-se no primeiro lugar na segunda fase de apuramento para o Mundial2022, da zona da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), à frente de seleções como o México e os Estados Unidos, que também estarão no Qatar.

A seleção canadiana integra o Grupo F do Mundial2022, juntamente com a Bélgica, Croácia e Marrocos.

De referir que esta é a segunda vez que o Canadá marca presença numa fase final de um Mundial, para o qual não se apurava há 36 anos, desde a edição de 1986, que decorreu no México.