Os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, foram ao Nepal impor uma goleada por 4-0 e, ainda com uma jornada por disputar, já estão qualificados para a terceira fase de qualificação da zona asiática para o Mundial2026 e para a próxima edição da Taça da Ásia.

Com a quinta vitória em outros tantos jogos, a seleção comandada por Paulo Bento soma um máximo de 15 pontos e lidera confortavelmente o Grupo H, com mais cinco pontos do que o Bahrain, também já qualificado, com Iémen (4 pontos) e Nepal (0) já fora da corrida.

Esta quinta-feira-feira, os Emirados venceram com golos de Suhail (12 e 14m), Saleh (53m) e Mohammad (75m), este último, resultou de um longo chapéu, com um pontapé logo após o circulo central.

Com estes quatro golos, os Emirados passam a contar com 15 golos marcados nesta fase de qualificação, com apenas um golo consentido.

Veja aqui o espetacular chapéu de Mohammad: