O Farense anunciou a contratação de Kaique Pereira, do Palmeiras, por empréstimo de uma temporada.

O guarda-redes brasileiro de 21 anos já foi campeão do Brasileirão em 2023, ao serviço do Palmeiras de Abel Ferreira.

O Farense escreve, no anúncio do jogador, que o jovem guarda-redes «destaca-se pela sua agilidade entre os postes, bom jogo de pés e especialista nas grandes penalidades».

É internacional sub-20 pelo Brasil e integrou a convocatória da seleção sub-23 que disputou Pré-Olímpico.

From 🇧🇷🌴 To 🇵🇹🦁



Kaique Pereira chega ao SC Farense por empréstimo do @Palmeiras .



Bem-vindo Kaique!💪 pic.twitter.com/661sk7QICp