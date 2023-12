Quintero, antigo jogador do FC Porto, deu uma entrevista ao jornalista argentino Juan Pablo Varsky e recordou os tempos difíceis que viveu com Nuno Espírito Santos nos dragões.

«Lembro-me muito que o treinador disse que me queria na equipa, mas disse algumas palavras que não vou esquecer, que foram: “Quero que jogues 25 minutos. No dia em que estivermos a perder, entras e resolves e no dia em que estivermos a vencer por quatro ou cinco golos, fazes um túnel e fazes as pessoas divertirem-se”. Palavras muito bonitas, mas não, eu queria era competir. Se me deixas competir, ok. Se não... não sou palhaço. Então, por causa daquela situação, até agradeço aquele treinador porque sem perceber deu-me força interior para tomar a decisão de voltar à Colômbia e ser feliz novamente»

Quintero revela ainda que regressou à Colômbia para cumprir um sonho do avô e que passou por uma depressão depois da morte da avó.

«A minha família apoiou-me, mas fiquei descuidado. Ouço jogadores de futebol falarem sobre depressão e isso aconteceu comigo. Foram dois anos e meio sem saber o que fazer, sem poder desfrutar do futebol, que é a minha vida. Isso custou-me muito. Mas agradeço à minha família porque consegui seguir em frente.»

Quintero esteve ligado ao FC Porto entre 2013 e 2019, altura em que rumou ao River Plate por cerca de quatro milhões de euros. Atualmente, joga no Racing, da Argentina.