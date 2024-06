O Alverca, clube ribatejano que logrou a subida à II Liga (e o regresso aos campeonatos profissionais), anunciou o novo treinador após a saída de João Pereira.

José Pedro é o escolhido. Na época passada, esteve no Vitória FC, da Liga 3. Antes disso, teve uma curta estadia na B SAD, na II Liga. José Pedro assumiu-se como técnico principal depois de vários anos como adjunto de Silas.

José Pedro, enquanto jogador, foi um símbolo do Belenenses, na década de 2000. Jogou também no Barreirense, Boavista ou Vitória FC.

«Quero desde já agradecer o convite da Administração e a confiança demonstrada, fazendo votos de seguir dentro do registo que o Alverca tem tido e continuar na onda do bom trabalho. Conto com todos neste novo desafio», começou por dizer o treinador, aos meios do Alverca.

«Desde o início, como jogador atuei aqui em Alverca e fica aqui uma ligação. Agora, queremos melhorar a cada dia e levar o Alverca aos objetivos a que se propõe», terminou.