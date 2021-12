O Nacional da Madeira venceu o Leixões na Choupana, em jogo a contar para a 15ª jornada da II Liga. Bryan Róchez (4 minutos) e Dudu (89) fizeram os dois golos do jogo para os madeirenses.



O resultado deixa o Nacional com 23 pontos, ombro a ombro com o Desportivo de Chaves e o Mafra, que também já jogaram nesta ronda. A equipa de Rui Borges chegou ao terceiro jogo seguido a pontuar.



O Leixões está pior. A derrota mantém a equipa de José Mota com 18 pontos e ainda mais longe do topo, um objetivo que parecia dentro das possibilidades da equipa no início da época.



Na Choupana, o Leixões teve de fazer a última meia-hora reduzido a dez unidades, em virtude da expulsão de Moustapha Seck.



CLASSIFICAÇÃO DA II LIGA