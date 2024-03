Silêncio, mas ação. Juan Jesus, defesa do Nápoles, alterou esta terça-feira o ícone no Instagram, em resposta à absolvição de Acerbi, que estava acusado de alegadas atitudes racistas para com o internacional brasileiro.

Juan Jesus recorreu ao símbolo «Black Power», movimento norte-americano fundado na década de '60, em prol da igualdade de direitos das pessoas afro-americanas. Aliás, importa lembrar, o punho cerrado foi eternizado por Tommie Smith e John Carlos no verão de 1968, nos Jogos Olímpicos no México.

Francesco Acerbi foi absolvido, por falta de provas.