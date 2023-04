Os Los Angeles Lakers bateram os Minnesota Timberwolves por 108- 102, após prolongamento, no play-in. Assim os Lakers garantiram a presença no play-off, fase na qual vão defrontar os Memphis Grizzlies.



LeBron James contribuiu com 30 pontos, dez ressaltos e seis assistências enquanto Anthony Davis marcou 24 pontos, além de ter somado 15 ressaltos. Sem Rudy Gobert suspenso pela própria organização, os Timberwolves tiveram em Karl-Anthony Towns e Conley os melhores marcadores - 24 pontos para o extremo/poste e 23 do base ex-Jazz.



No outro jogo desta madrugada, mas a Este, os Hawks surpreenderam os Heat em Miami (116-105) e vão medir forças com os Boston Celtics no play-off. Trae Young marcou 25 pontos e ficou perto do triplo-duplo (somou oito ressaltos e sete assistências).



Do lado da equipa da Florida, Kyle Lowry marcou 33 pontos e Herro anotou 26, números insuficientes para evitar a derrota.



Os Heat ficam à espera do vencedor da partida do play-in entre Raptors e Bulls para disputar a última vaga para os play-offs a Este. Por sua vez, os Timberwolves vão defrontar o vencedor do duelo entre Pellicans e OKC.