Foi necessário prolongamento para desatar o nó no encontro entre Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves, após empata a 115 aquando da buzina no 4.º quarto. Na madrugada desta quarta-feira, o espetáculo pertenceu a DeRozan e Coby White, ambos com 33 pontos, mas também de André Drummond, que assinou 16 pontos e 16 ressaltos, os anfitriões levaram a melhor no tempo-extra, com parcial de 14-8.

Apesar do desaire, Anthony Edwards «carregou» os Timberwolves, com 38 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências. A derrota deixa o conjunto de Minnesota no terceiro lugar da Conferência Oeste, em igualdade com os Oklahoma City Thunder (2.º) e com os Denver Nuggets (4.º).

Por sua vez, os «Bulls» seguem estacionados no nono posto da Conferência Este, alcançando a 24.ª vitória em 51 jogos.

Entretanto, em Miami, os Heat «passearam» na receção aos Orland Magic (121-95). Destaque maior para Jimmy Butler, com 23 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Do outro lado, apenas Paolo Banchero parece ter aterrado em Miami, assinando 23 pontos, nove ressaltos e sete assistências. Assim, os Miami Heat igualaram o conjunto de Orlando – que de mágico tiveram poucos – no sétimo lugar, com 27 vitórias em 51 partidas.

#HEATWin final - Miami 121, Orlando 96

🔥 Butler: 23pts, 8rebs, 8asts & 3stls 🔥 Rozier: 18pts, 7asts & 6rebs 🔥 Adebayo: 14pts, 8rebs & 3asts 🔥 Herro: 14pts, 4asts & 3rebs 🔥 Richardson: 13pts (3 3s) & 5rebs 🔥 Jaquez Jr.: 12pts & 6rebs 🔥 Martin: 11pts & 3rebs pic.twitter.com/FFDRoYn08N — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 7, 2024

Por fim, e em novo duelo entre conferências, os Phoenix Suns levaram a melhor, em casa, sobre os Milwaukee Bucks (114-106). A compasso de reviravolta, o brilho de Devin Booker (32 pontos), Kevin Durant (28 pontos e 10 ressaltos) e de Bradley Beal (25 pontos e 10 ressaltos) foi decisivo para o triunfo dos anfitriões.

Do outro lado, a exibição imponente do grego Giannis – também ele imponente, com 2.11m – não suficiente. O poste, e extremo, anotou 34 pontos, 10 ressaltos e seis assistências. Assim, a derrota deixa os Bucks no quarto lugar da Conferência Este, deixando escapar os New York Knicks.

Por sua vez, os Phoenix Suns seguem no sexto lugar da Conferência Oeste, com 30 vitórias em 51 partidas.

Outros resultados:

Indiana Pacers 132-129 Houston Rockets

Brooklyn Nets 107-119 Dallas Mavericks

New York Knicks 123-113 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 124-117 Oklahoma City Thunder