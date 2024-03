Os Boston Celtics encaixaram, na madrugada desta sexta-feira, a segunda derrota consecutiva, desta feita na visita aos campeões Denver Nuggets, da Conferência Oeste (115-109). Sem o lesionado Neemias Queta, o «verdão» de Boston apenas foi capaz de contrariar o domínio de Jokic e companhia no derradeiro quarto (25-29). Antes, os Nuggets «cavaram» distâncias até à dezena de pontos (30-28, 32-26, 28-26).

Num jogo renhido, e apenas sentenciado nos derradeiros segundos, o conjunto de Boston foi castigado com três faltas técnicas, 12 «turnovers» e permitiu 10 roubos de bola.

Entre os Celtics, Jaylen Brown foi o mais inconformado, uma vez que concretizou 41 pontos e arrecadou 14 ressaltos. Do outro lado, o «joker» Jokic assinou um impressionante triplo-duplo, com 32 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências.

Apesar do desaire, os Celtics seguem líderes na Conferência Este, com 48 vitórias em 62 jogos, menos um em relação ao segundo classificado, os Milwaukee Bucks. Por sua vez, os Denver Nuggets aproximaram-se da dupla da frente, pois anotam 43 vitórias em 63 jogos, e estão a um triunfo dos líderes, os Minnesota Timberwolves.

De cabeça à tabela, o recital de Anthony Edwards

Os «lobos» de Minnesota saíram do reduto dos Indiana Pacers a sorrir (111-113), mas só aquando da buzina final. Isto porque, apesar do domínio na primeira parte (23-33 e 26-27), os anfitriões repuseram a igualdade na antecâmara do derradeiro parcial (34-23).

À boleia da inspiração de Anthony Edwards (44 pontos, seis ressaltos e três assistências), que assinou oito pontos consecutivos – dos 105 aos 113 – os Timberwolves contaram ainda com o voo do norte-americano para, nos últimos segundos, negar novo empate no marcador. Assumido pelo próprio como «o salto mais alto na vida», Edwards acabou por embater com a cabeça na tabela.

Entre os Indiana Pacers, menção honrosa para Haliburton, que conseguiu 23 pontos e 13 assistências. O conjunto de Indiana segue como oitavo da Conferência Este, com 29 derrotas em 64 encontros.

Por sua vez, os Timberwolves lideram a Conferência Oeste, com 44 triunfos em 63 partidas. Em todo o caso, a turma de Minnesota poderá ser igualada na tabela pelos City Thunder, no caso de o conjunto de Oklahoma vencer, na próxima madrugada, na receção ao Miami Heat.

Bulls travam Warriors

A fechar, e num duelo entre históricos de conferências diferentes, os Chicago Bulls levaram a melhor na visita aos Golden State Warriors (122-125). Na noite de DeRozan (33 pontos) e do montenegrino Vucevic (33 pontos e 11 ressaltos), os «touros» de Chicago agarraram a liderança no segundo e terceiro quarto (28-38 e 30-36). Os Warriors, por sua vez, entraram melhor (31-25), mas apenas voltaram a comandar o ritmo da partida nos últimos minutos (33-26).

Entre os anfitriões, Klay Thompson foi destaque maior, com 25 pontos. Por sua vez, Steph Curry anotou 15 pontos, com três triplos em 12 tentados. Assim, os Golden State Warriors permanecem na «cauda» do acesso à eliminatória que antecede os play-offs. São nonos da Conferência Oeste, com 29 derrotas em 62 jogos, mais dois face aos Los Angeles Lakers (10.º e última vaga para a eliminatória).

Na mesma posição, mas na Conferência Este, os Chicago Bulls levam 32 derrotas em 63 jogos.

When your idol becomes your rival. pic.twitter.com/tXQkqVAaaA — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 8, 2024

Outros resultados:

Detroit Pistons 118-112 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 114-108 Miami Heat

Phoenix Suns 120-113 Toronto Raptors

Sacramento Kings 131-129 San Antonio Spurs