Bismack Biyombo e a equipa dos Oklahoma City Thunder viveram um enorme susto na última madrugada. O poste congolês colpasou durante um desconto de tempo na primeira parte da partida frente aos Portland Trail Blazers e ficou algum tempo no chão a receber assistência médica.



O jogador de 31 anos acabou por seguir para o balneário pelo pelo próprio pé. Segundo a imprensa norte-americana, Biyombo foi submetido a uma avaliação médica e não apresentou quaisquer problema de saúde. Ainda assim, o poste foi descartado do resto do encontro que terminou com a vitória dos Thunder por 128-120.



Veja o momento em que Biyombo colapsa: