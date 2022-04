Mais um dia ganho honestamente, dirá Jrue Holiday, dos Milwakee Bucks, que este domingo estava apenas a um jogo de ativar um bónus chorudo.

Ora, diante dos Cleveland Cavaliers, o basquetebolista só teve de entrar em campo, cometer uma falta e logo de seguida voltou ao banco – com os bolsos recheados - para que a equipa alinhasse da forma prevista.

Holiday foi mesmo o único dos habituais titulares a participar na última partida da fase regular da NBA e arrecadou 306 mil dólares (cerca de 281 mil euros), de acordo com a Sports Illustrated, embora outras publicações refiram que valores na ordem dos 225 mil dólares (cerca de 205 mil euros), com o treinador, obviamente, consciente do que estava em causa.

De qualquer forma, muitos milhares de dólares por oito segundos?

Veja o momento: