Numa jornada com muitos jogos no dia de Martin Luther King Jr., os Celtics foram ao Canadá derrotar os Raptors por 105-96.



Neemias Queta, que esteve na G-League no fim de semana, assistiu do banco a uma partida equilibrada que foi decidida nos instantes finais. Derrick White marcou um triplo à entrada para o minuto final que fechou em definitivo o encontro a favor do conjunto de Boston.



RJ Barrett foi o melhor marcador dos Raptors com 24 pontos enquanto Jrue Holiday e Derrick White anotaram 22 pontos cada e foram os melhores elementos dos Celtics.



Anthony Davis e LeBron James marcaram 25 pontos cada no regresso dos Lakers aos triunfos (112-105) frente aos Thunder. Em Los Angeles, os campeões do torneio In-Season bateram o segundo classificado do Oeste e ganharam após dois desaires seguidos.





Nota ainda para os Warriors que perderam em Memphis diante de uns Grizzlies bastante desfalcados (116-107).



Já Joel Embiid, MVP da época passada, marcou 41 pontos na vitória dos 76ers contra os Rockets, mas não foi quem mais pontos fez no dia. Kyrie Irving anotou 42 pontos e liderou os Mavericks ao triunfo diante dos Pelicans.





Todos os resultados do dia de Martin Luther King Jr:



Philadelphia 76ers-Houston Rockets, 124-115

Dallas Mavericks-Pelicans, 125-120

New York Knicks-Orlando Magic, 94-98

Wizards-Pistons, 117-129

Atlanta Hawks-Spurs, 109-99

Memphis Grizzlies-Warriors, 116-107

Cavaliers-Bulls, 109-91

Nets-Miami Heat, 95-96

Raptors-Celtics, 96-105

Utah Jazz-Pacers, 132-105

Lakers-Thunder, 112-105