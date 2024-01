Foi preciso ir a prolongamento, mas os Boston Celtics venceram na receção aos Minnesota Timberwolves (127-120) e chegaram à 18.ª vitória em 18 jogos esta época, o melhor arranque caseiro da história da franquia.

111-111 era o resultado após a buzina final, por isso tiveram de jogar-se mais cinco minutos de basquetebol no TD Garden: aí, os Celtics conseguiram um parcial de 16-9 e asseguraram o triunfo.

No líder da Conferência Este, Neemias Queta voltou a ficar do banco. Apesar de não contar com Kristaps Porzingis, o treinador Joe Mazzulla entregou a rotação das posições interiores da equipa apenas a Al Horford e Luke Kornet.

Individualmente, Jayson Tatum brilhou nos Celtics, com 45 pontos, quatro ressaltos e duas assistências. Nos Timberwolves, Anthony Edwards foi o mais inconformado, com 29 pontos, seis ressaltos e três assistências.

Em Detroit, os San Antonio Spurs venceram, por 130-108, e o menino-prodígio da NBA, Victor Wembanyama, fez história.

O jovem francês de 20 anos somou 16 pontos, 12 ressaltos e dez assistências – em apenas 21 minutos – e tornou-se no poste mais novo de sempre a fazer um triplo-duplo. Como se não bastasse, Wemby tornou-se ainda no jogador mais novo de sempre a fazer um triplo-duplo sem qualquer perda de bola.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE

Charlotte Hornets-Sacramento Kings, 98-123

Indiana Pacers-Washington Wizards, 112-104

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers, 139-132 (após prolongamento)

Miami Heat-Oklahoma City Thunder, 120-128

Chicago Bulls-Houston Rockets, 124-119 (após prolongamento)

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, 105-141

Utah Jazz-Denver Nuggets, 124-111

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors, 126-120