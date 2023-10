Neemias Queta vai falhar esta segunda-feira a deslocação dos Boston Celtics ao Capital One Arena, para defrontar os Washington Wizards, devido a um problema físico.

Segundo um boletim clínico divulgado pelos Celtis, o basquetebolista português está indisponível para o terceiro jogo da Conferência Leste devido a um desconforto no pé direito.

A equipa de Boston venceu os dois primeiros jogos da fase regular e está no segundo lugar da conferência, apenas atrás dos Indiana Pacers.

#NEBHInjuryReport for tonight at Washington:



Neemias Queta (right foot soreness) - OUT