Em duelo de líderes de conferência, os Philadelphia 76ers (Este) venceram os Utah Jazz (Oeste) por 131-123, num jogo que só ficou decidido no prolongamento e teve Joel Embiid como grande destaque.

O camaronês dos 76ers fez um duplo-duplo, com 40 pontos e 19 ressaltos, além de três assistências, tendo sido crucial para o desfecho de um jogo que chegou ao final do quarto período empatado a 118 pontos.

Tobias Harris também acabou por ser decisivo, ao apontar 11 dos seus 22 pontos (também fez um duplo-duplo, com dez ressaltos) no prolongamento. Foi o segundo melhor marcador da equipa e o terceiro do jogo.

Donovan Mitchell, o melhor dos Jazz, fez 33 pontos, mas acabou expulso já na reta final do jogo.

Os Brooklyn Nets seguem na perseguição ao líder a Este, com a vitória por 132-114 na casa dos Houston Rockets, penúltimos a Oeste. James Harden, no primeiro reencontro com a antiga equipa, foi um dos protagonistas do jogo, com um triplo-duplo: 29 pontos, dez ressaltos, 14 assistências.

Já os campeões Los Angeles Lakers, que tiveram como grande ausência LeBron James – falhou o primeiro jogo da época por torção no tornozelo esquerdo – perderam na casa dos Sacramento Kings, por 123-120.

Todos os resultados da noite:

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, 111-114

Philadelphia 76ers-Utah Jazz, 131-123

Toronto Raptors-Detroit Pistons, 105-129

Houston Rockets-Brooklyn Nets, 114-132

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets, 102-135

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls, 124-128

Orlando Magic-Atlanta Hawks, 112-115

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder, 87-78

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors, 108-106

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers, 123-120

O resumo do 76ers-Jazz: