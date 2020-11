Nicola Spassov, antiga glória do futebol português, faleceu na última madrugada aos 61 anos, devido a uma broncopneumonia bilateral provocada pela Covid-19.



O Paços de Ferreira foi o primeiro clube a emitir uma nota pesar e a dar conta do falecimento do ex-jogador. Os castores lembram os golos 45 golos anotados pelo búlgaro com as suas cores, alguns deles marcantes.



No entanto, Spassov deixou a sua marca também ao serviço de clubes como Farense, Salgueiros, Beira-Mar, Rio Ave e Freamunde. Fez um total de 120 jogos (anotou 51 golos). Atualmente, era treinador do PFC Montana, no seu país de origem.



Além de Nicola, o irmão Yulian jogou oito anos no Paços de Ferreira.