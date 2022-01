O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da 20.ª jornada da Liga.

Assim, Fábio Melo vai apitar na receção do FC Porto ao Marítimo, no domingo, Gustavo Correia foi o eleito para o dérbi Belenenses-Sporting, na quarta-feira, enquanto Artur Soares Dias vai estar no Estádio da Luz para o Benfica-Gil Vicente, também na quarta-feira.

Os árbitros da 20.ª jornada da Liga

Portimonense-Tondela

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Luciano Maia

Vizela-Vitória Guimarães

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Nuno Pereira e Valter Rufo

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

SP. Braga-Moreirense

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nélson Cunha

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-Marítimo

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: André Campos

Estoril-Paços de Ferreira

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

Famalicão-Arouca

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Luciano Maia

Belenenses SAD-Sporting

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Benfica-Gil Vicente

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Pinto

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Santa Clara-Boavista

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e José Luzia

4.º árbitro: Vasco Almeida

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Manso