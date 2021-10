O novo presidente do Marítimo disse que a transição da direção do clube está a ser afetada pela atuação do presidente cessante Carlos Pereira.

«A nível do futebol, está [a ser pacífica], mas ao nível da atuação do antigo presidente, penso que vamos ter problemas. Há tomadas de decisão do ponto de vista financeiro que não são as mais adequadas no momento, mas vão ser todas analisada», afirmou Rui Fontes em declarações aos jornalistas no dia em que esteve pela primeira vez com a equipa principal de futebol.

Rui Fontes, que dirigiu o emblema insular entre 1988 e 1997, referiu que as impressões deste contacto com os jogadores foram «as melhores» e que aproveitou para passar uma mensagem de confiança, de estabilidade e também acerca da relevância do clube, tendo pedido «dedicação e esforço».

«Estive a explicar um pouco do que é a história deste clube, porque o Marítimo representa a Madeira e quando se veste a camisola do Marítimo também se está a vestir a camisola da Madeira.

Rui Fontes falou ainda sobre Julio Velázquez, tendo garantido que o lugar do treinador não está dependente do resultado no próximo jogo. «Não vale a pena discutir a questão da equipa técnica, porque queremos estabilidade. Não vamos fazer mudanças nenhumas.»