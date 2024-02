João Júlio, histórico massagista do Marítimo, faleceu esta terça-feira, aos 89 anos.



O clube emitiu uma nota de pesar pelo desaparecimento desta «figura incontornável» da sua história.



«João Júlio atravessou o oceano para se tornar uma figura incontornável da nossa história, onde, durante 30 anos, serviu os valores e ideais do nosso Clube», refere o emblema maritimísta no seu sítio oficial.

Natural de Alhandra, Vila Franca de Xira, João Júlio ingressou nos insulares na época de 1976/1977, pela mão do antigo técnico Pedro Gomes, que aconselhou a sua contratação, tendo permanecido no clube de forma ininterrupta até 2006.

O Marítimo informa ainda que poderá ser prestada uma última homenagem a João Júlio na quarta-feira, na casa mortuária de Alhandra, sendo que o funeral terá lugar esta quinta-feira, pelas 09h00, com cremação no cemitério da Póvoa de Santa Iria.