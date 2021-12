Morreu Rogério Samora, aos 63 anos, avançou a SIC Notícias e confirmou a CNN Portugal junto de fonte do Hospital Amadora-Sintra, onde estava internado.



O ator, de 63 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de uma novela a 20 de julho, tendo sido transportado para o hospital Amadora-Sintra, com prognóstico reservado.



Rogério Samora esteve 21 semanas internado, entre o Hospital Amadora-Sintra e a unidade de cuidados da Segurança Social. Há dois dias, dado o agravamento do seu estado de saúde, voltou ao hospital Fernando da Fonseca, onde morreu esta manhã.