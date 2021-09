O antigo jogador inglês Roger Hunt faleceu esta segunda-feira aos 83 anos, vítima de doença prolongada.

Hunt é o segundo melhor marcador da história do Liverpool, com 285 golos, apenas atrás do galês Ian Rush. Ao longo dos 11 anos que esteve nos Reds, o avançado venceu a Liga inglesa por duas ocasiões e a FA Cup por uma vez, entre outros títulos.

O goleador fez também parte da campanha vitoriosa da Inglaterra no Mundial de 1966, onde atuou nas seis partidas da seleção dos ‘Três Leões’ durante a competição, apontando três golos.