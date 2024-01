O futebol sul-americano e, em particular, o Panamá estão de luto. No domingo, o avançado Luis Tejada, de 41 anos, já aposentado da competição profissional, caiu inanimado durante um jogo de veteranos. A perda dos sentidos foi antecedida por dores no peito.

O incidente aconteceu na Cidade do Panamá, capital do país natal de Tejeda, apelidado ao longo da carreira como Luis «Matador» Tejada. O cognome foi «conquistado» à boleia dos 43 golos em 107 jogos pelo Panamá, que valeram ao avançado o estatuto de máximo goleador da seleção. Tal contributo foi crucial para, em 2018, o Panamá se estrear num Mundial.

Nas redes sociais, a Federação Panamiana de Futebol lamentou a morte de Tejeda: «O número 18 da Seleção do Panamá sempre foi e sempre será sinónimo do nosso eterno goleador Luis «Matador» Tejada».

Numa carreira edificada no futebol sul-americano, o avançado jogou, entre 2000 e 2019, no campeonato do Panamá, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.