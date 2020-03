Pedro Martins, treinador do Olympiakos, manifestou-se satisfeito com o empate em casa diante do Wolverhampton (1-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, tendo em conta que a sua equipa jogou sem o apoio dos seus adeptos e em inferioridade numérica a partir dos trinta minutos.

«Estou satisfeito face às circunstâncias do jogo, jogámos num estádio vazio e ficámos reduzidos a dez antes dos trinta minutos.», começou por referir no final do jogo.

«Jogámos muito bem, com paixão e vontade de ganhar, seguimos o nosso plano à risca. Marcámos um grande golo, pela forma como foi construído, e foi uma pena depois temos sofrido de bola parada. Acredito que a nossa caminhada nesta competição não terminou aqui», disse ainda.