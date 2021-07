O gabinete de Miguel Moreira, administrador da SAD do Benfica, foi alvo de buscas também na quarta-feira e a sua caixa de correio eletrónico copiada para ser analisada no âmbito da operação «Cartão Vermelho», avança a TVI.



De acordo com a informação da mesma fonte, este administrador dos encarnados é visado na investigação por alegado conluio com Luís Filipe Vieira num esquema que visava comprar, a baixo custo, a dívida que este tinha ao Novo Banco por via da empresa Imosteps. Procuraram «proveitos a que sabiam não ter direito», diz o procurador Rosário Teixeira.

Segundo o magistrado, Miguel Moreira, então diretor financeiro da SAD, entre 2018 e 2019, serviu de testa de ferro de Vieira num «esquema ardiloso» que visava ocultar o real beneficiário da compra da dívida a baixo custo: o presidente do Benfica.

A TVI contactou Miguel Moreira, através da comunicação do Benfica, que negou qualquer envolvimento no âmbito do processo «Cartão Vermelho».



«O Dr. Miguel Moreira é Diretor Financeiro do Grupo Sport Lisboa e Benfica, instituição para a qual trabalha em exclusivo. Todas as atividades profissionais empreendidas pelo Dr. Miguel Moreira com Luís Filipe Vieira foram realizadas no estrito âmbito do universo do Sport Lisboa e Benfica, não tendo versado, em alguma circunstância, sobre a vida empresarial de Luís Filipe Vieira. Tendo exercido, como sempre o fez, a sua actividade profissional no exclusivo interesse do Sport Lisboa e Benfica, nesta hora difícil do clube não só tem todas as condições como é um imperativo de consciência continuar a desempenhar as suas funções. O Dr. Miguel Moreira não foi ouvido nem constituído arguido no âmbito deste processo, pelo que são falsas quaisquer alegações que visem inferir outro tipo de conclusões», referiu.



