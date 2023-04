O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, projetou esta sexta-feira a receção ao FC Porto e considerou que os dragões são «uma equipa com uma pressão muito forte na perda da bola e muito agressiva no último terço».

«Temos de estar num grande dia frente a um FC Porto não tão forte», disse o técnico dos pacenses em conferência de imprensa, sublinhando que os castores terão de «ser uma equipa mais incisiva no ataque».

«Acredito que vamos estar fortes frente a um grande adversário e não têm de ser feitas grandes mudanças táticas, mas mais uma mudança de atitude no último terço. Temos de melhorar a agressividade na zona de finalização, querer ganhar a frente e sermos mais objetivos», destacou.

Peixoto apontou ainda Diogo Costa, Pepe, Otávio e Taremi como os jogadores do FC Porto que retirava do jogo, justificando com a maior «qualidade dos jogadores nas suas posições».

Fora da partida com os dragões, mas do lado pacense, estão os castigados Maracás e Marafona, além dos lesionados Matchoi, Holsgrove, Hernâni e Adrián Butzke.

Apesar das baixas, que têm retirado competitividade ao Paços, o técnico garantiu que não vai adotar uma postura muito defensiva.

«Podemos defender mais baixo pela qualidade do adversário, mas [jogar com o autocarro] não é muito no que acreditamos. Acredito que defender bem não é defender atrás, mas ser agressivos no bloco e na ideia positiva de jogo, tentando fazer golos. Não faz sentido acreditar numa ideia e mudar tudo em dois ou três jogos», vincou, tendo também lembrado a derrota diante do Marítimo, um concorrente direto, na última jornada (3-1).

«Foi uma derrota que nos doeu muito e nos deixou frustrados. Ficou mais difícil, temos um calendário difícil, mas temos de acreditar até ao último jogo. O FC Porto merece todo o respeito, é uma equipa ainda mais motivada, sabe que não pode perder pontos, mas temos de acreditar na nossa capacidade e montar uma equipa para ser competitiva», concluiu.

O P. Ferreira recebe o FC Porto este sábado, a partir das 20h30, num encontro da 29.ª jornada da Liga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.