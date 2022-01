O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Municipal da Capital do Móvel, após o empate (1-1) diante do Boavista:

«[Melhor exibição desde que chegou?] Foi a melhor primeira parte desde que cá estou, com a equipa a fazer o que treinámos. Na segunda parte a equipa não conseguiu ter a bola, abdicámos de jogar, o Boavista empurrou-nos para trás e concedemos o empate. Mérito do Boavista, mas houve momentos em que podíamos ter feito mais com bola.

[Resultado justo?] O Paços está a crescer, é proativo, quer dominar o jogo, estivemos muito bem com bola, a equipa esteve sempre com o jogo controlado. Estamos a assimilar o que pretendemos, chegar à frente com qualidade e valorizar o jogo. Queremos isto a 90 minutos. Da primeira parte, gostei muito, na segunda a equipa baixou as linhas. Quando a equipa tiver a ideia assimilada vai conseguir dar a volta a estas situações com personalidade e segurança. Quero ter controlo de jogo com bola, aí corremos menos. O empate acaba por ser justo.

[Erros na primeira fase de construção] São erros inerentes ao jogo, uma equipa que quer construir de trás joga no risco. Com confiança e trabalho as coisas vão acontecer. Na segunda parte faltou-nos essa capacidade, aí sim podíamos ter feito mais. A equipa com o tempo vai errar menos.

[Estreia de Jeimes] Positiva, o nervosismo é normal na idade. O Igor deu positivo, o Jeimes deu inconclusivo de manhã e acabou por dar negativo. Esteve bem, tem qualidade. O que lhe pedi foi que fizesse o que faz nos treinos, é muito competitivo. Não foi por ele que empatámos. Globalmente, podíamos fazer mais na segunda parte. Acredito cada vez mais nesta equipa e nestes jogadores. É mais um ponto, seguimos a nossa caminhada.»