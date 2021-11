No dia em que se completaram 20 anos desde o lançamento do primeiro filme do Harry Potter, o Paços de Ferreira teve uma visita de uma coruja na Mata Real, um dos animais presentes na saga escrita de J.K. Rowling.

Disso mesmo deram nota os pacenses nas redes sociais, informando que a coruja já está aos cuidados da Guarda Nacional Republicana.

«Exatamente 20 anos depois de se ter estreado nos filmes de Harry Potter, esta coruja decidiu visitar hoje a Mata Real. Terá vindo trazer a carta que dá acesso aos oitavos de final da Taça de Portugal?», escreveu o clube da Capital do Móvel.

«Nota: a coruja foi encontrada nos camarotes do Estádio Capital do Móvel, tendo sido recolhida com todo o cuidado e entregue ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente – GNR», lê-se ainda na publicação.

Refira-se que o Paços de Ferreira prepara o jogo no Estádio da Luz frente ao Benfica, agendado para sexta-feira, a contar para a Taça de Portugal.