O Paços Ferreira informou esta quinta-feira que o médio Mohamed Diaby contratiu uma rotura total do tendão de Aquiles e vai ser operado em breve, pelo que será obrigado a ficar vários meses afastado dos relvados.

Trata-se de uma lesão grave, que interrompe a temporada do médio defensivo, numa altura em que o jogador somava 19 jogos e um golo com a camisola do Paços Ferreira.

«O FC Paços de Ferreira informa que o médio Diaby sofreu uma grave lesão que o vai afastar dos relvados durante os próximos meses. O atleta fez uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita e será operado em breve», pode ler-se no site oficial do clube pacense.

«Diaby contará com todo o acompanhamento necessário por parte do Departamento Médico, Departamento de Futebol e Equipa Técnica, bem como com o apoio de todos os colegas. O FC Paços de Ferreira deixa os votos de uma rápida recuperação e informará do resultado da intervenção cirúrgica a que será submetido.»