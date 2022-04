Na antevisão à visita a Alvalade, o treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, deixou elogios ao Sporting, mas garantiu que os castores querem incomodar o atual segundo classificado do campeonato.

«Sabemos os pontos fortes e menos fortes, que não são muitos, do Sporting, um adversário que ainda está a lutar pelo título e, na minha maneira de ver, ainda joga melhor do que no ano passado. Queremos chatear o Sporting e o meu amigo Rúben [Amorim], que foi meu colega», disse em conferência de imprensa.

O técnico pacense assumiu que a equipa está agora «mais confiante» e a viver a melhor fase da época, com a manutenção praticamente assegurada e confessou ainda que, se pudesse, tirava Paulinho do jogo de domingo.

«O Paulinho é um jogador muito importante. Sem bola é o primeiro que dá o mote para os ‘timings’ de pressão, com bola vem no apoio e tem umas diagonais que o tornam muito difícil de parar», observou.

César Peixoto considerou o Sporting «uma equipa forte», mas vincou que o Paços quer disputar o jogo e «tentar conseguir alguma coisa».

«A responsabilidade está toda do lado do Sporting, no ano passado uma equipa com mais ataque à profundidade e este ano com um jogo mais envolvente, mas há sempre alguns espaços que queremos aproveitar e vamos tentar contrariar dentro da nossa organização», reforçou.

O treinador dos castores lembrou que «o objetivo era a permanência e isso ainda não está garantido», apesar de a equipa se encontrar a apenas três pontos do sexto lugar, ocupado pelo V. Guimarães.

«O sexto lugar] Não é um objetivo nosso. Agora é jogo a jogo, mas, se pudermos, vamos tentar chatear», concluiu.

Luiz Carlos está castigado depois de atingir o nono amarelo, enquanto Denilson Júnior está a contas com problemas físicos. Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi são as outras baixas para a deslocação a Alvalade. Por outro lado, Edi, avançado dos sub-19, vai integrar o lote de convocados de César Peixoto.

Sporting e Paços de Ferreira jogam este domingo em Alvalade, a partir das 20h30, num encontro a contar para a 28.ª jornada da Liga.