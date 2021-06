A cidade de Bilbau vai receber uma compensação da UEFA, no valor de 1,3 milhões de euros, pela sua saída da lista de cidades a receber jogos do Euro 2020.

Quem o disse foi o presidente da câmara de Bilbao, numa publicação nas redes sociais, que remeteu a verba para compensar o valor gasto até ao momento na preparação da cidade para receber os jogos da competição de seleções.

Juan Mari Abuerto acrescentou que a cidade vai ainda receber uma final da Liga dos Campeões feminina e uma final da Liga Europa no estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao.

Bilbau, tal como Dublin, foi no início do ano «apagada» da lista de possíveis palcos para jogos do Euro 2020, quando nenhuma das cidades reunia os requisitos básicos para receber adeptos no estádio. O governo basco colocou restrições no número de adeptos nas bancadas do estádio, condições que iam contra a ideia inicial da UEFA.

Os quatro jogos que iam ser jogados no País Basco vão ser jogados em Sevilha.