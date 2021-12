O Ajax goleou o Willem (5-0), em jogo da 15.ª ronda da Liga holandesa, antes de receber o Sporting na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Num jogo sem público, devido à evolução da pandemia de Covid-19 nos Países Baixos, o brasileiro Antony apontou o primeiro golo da partida, aos 15 minutos. Lisandro Martínez aumentou a vantagem três minutos depois e, aos 23, Antony voltou a abanar as redes.

Já na segunda parte, Klaassen, aos 71 minutos, ampliou a vantagem do Ajax e, aos 76, Danilo fixou o resultado final.

A equipa de Erik tem Hag somou a terceira vitória seguida no campeonato e mantém-se líder, com 36 pontos, mais quatro do que o Feyennord.