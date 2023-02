Tem apenas 16 anos, já está contratado pelo Real Madrid, mas por agora o que tira o sono a Endrick é a falta de golos pelo Palmeiras – ainda não se estreou a marcar esta temporada.

Titular na vitória frente ao Bragantino, o jovem prodígio acabou por ser substituído por Abel na segunda parte e, já no banco, não escondeu alguma frustração. Ou melhor, escondeu-a com o colete. No entanto, o treinador português do verdão confessou que o avançado inclusivamente chorou.

«É um miúdo que fez golos decisivos no ano passado, ajudou-nos a vencer o Atlético Mineiro. (...) Peço-lhe que não perca o sorriso na cara. Vai falhar, vai acertar. Tem 16 anos, se jogar normalmente como jogam aqui, vai jogar até aos 40 anos. O plantel está aqui para ajudá-lo, o treinador e o clube também», disse Abel, citado pelo Globoesporte.

«Ele tem de ter calma. Ninguém gosta de ler críticas. Claro que há uma pressão tremenda para fazer cinco, seis golos, e ele próprio tenta lidar com isso. Vai fazer golo na hora certa. Tem de ter calma, que não perca o sorriso. É verdade, meteu a camisola [na cara] porque chorou. Não sou pai dele, mas devia ter-lhe dado um abraço. É diferente estar ali sentado e depois ir lá para dentro ser cobrado num ambiente de alta pressão. Tem de ter calma, continuar a sorrir e lembrar-se da alegria que teve quando foi para a Disney», acrescentou.