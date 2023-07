O Palmeiras, de Abel, está em desvantagem na Taça do Brasil, depois de ter perdido na última noite em casa do rival São Paulo, por 1-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final.

Rafinha, com um grande remate de meia-distância – que ainda contou com um desvio decisivo –, fez o único golo do clássico paulista, aos 83 minutos.

A segunda mão está agendada para a madrugada do próximo dia 14 de julho, sexta-feira.

Refira-se ainda que este foi o segundo jogo sem vencer do Palmeiras, depois do empate com o Athletico Paranaense para o campeonato.