«Em relação ao Endrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar-lhe uma passagem para a Disneyland, a ele e à família, é o que ele precisa. Tem 15 anos, ainda é um miúdo e gosto de dar tempo ao tempo a esses jogadores.»

Foram estas as palavras de Abel sobre Endrick em 2022, quando o prodígio brasileiro tinha apenas 15 anos.

Ora, volvidos dois anos e meio, é justo dizer que o conselho envecelheu bem. Endrick é hoje a figura do Palmeiras, já é internacional brasileiro e no verão vai mudar-se para o Real Madrid. Mas não esquece o conselho do treinador português.

«Quero brincar dentro da campo. Carrega-se responsabilidade para dentro de campo e é horrível. Eu senti isso, fica-se muito pesado e é preciso sentir-se livre, realmente como uma criança. Como meu irmão Noah (de quatro anos), sem responsabilidade de nada», começou por dizer, entrevista ao programa Conversa com Bial.

«Deve-se entrar em campo para se ser feliz, como uma criança em um parque de diversões. Como o Abel me disse, que tinha que ir para a Disney, que era uma criança e tinha que me divertir. É um conselho que levo para a vida toda. Penso que quando entro em campo ali é meu parque de diversões», acrescentou.

O avançado de 17 anos revela que já tem casa em Madrid, mas frisa que para já está a pensar apenas na Copa América, que se realiza no verão: «Não gosto de ficar muito por dentro, mas já vi a casa, já escolhemos, agora sobre outras coisas não sei quando vou, quando vai ser a minha apresentação. Estou mais concentrado na Copa América, que é onde quero estar.»