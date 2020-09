O Paris Saint-Germain anunciou esta sexta-feira a contratação do guarda-redes Alexandre Lettllier.

O jogador de 29 anos chega como jogador livre, depois de na época passada ter jogado no US Orléans, por empréstimo do Angers.

Letellier assinou contrato com o PSG por um ano, até junho de 2021, e regressa assim ao clube parisiense, onde já tinha estado na formação.