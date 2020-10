O médio do PSG, Danilo Pereira, em declarações na flash interview da Eleven, após a derrota com o Manchester United (2-1), para a Liga dos Campeões:

«Muito feliz por estar aqui, por me ter estreado. Infelizmente foi com uma derrota, com um jogo difícil. Tivemos ocasiões para fazer golo, eles foram mais felizes nesse sentido.

Jogámos com três no meio-campo, com um pivot no meio-campo. No segundo tempo, passámos a duplo pivot, chegámos com mais facilidade à área contrária, mas não concretizámos. É tudo novo, é uma realidade nova, sinto-me adaptado.»