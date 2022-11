O dono do Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, revelou ao Financial Times que está, desde o verão, em negociações com vários investidores para vender 15 por cento do clube.

O dirigente qatari avalia o emblema parisienses em mais de quatro biliões e, por isso, confessa que a conclusão de qualquer acordo pode «demorar meses».

No entanto, garante, Al-Khelaifi, esta possível venda não significa que o Qatar tenha perdido a vontade de estar no futebol.

«O PSG é um investimento no desporto, estamos orgulhosos do clube e dos nossos adeptos. Temos um projeto de longo prazo aqui», afirmou.

De resto, Nasser al-Khelaifi, representante máximo da Qatar Sports Investments, que conta agora também com uma participação na SAD do Sp. Braga, revelou ainda planos de construir um novo estádio para o clube de Paris, isto se não conseguir um acordo com a autarquia parisiense para adquirir o Parque dos Príncipes. «Precisamos de um novo estádio. Precisamos de ser donos do estádio.»