Nuno Mendes está cada vez mais próximo de regressar aos relvados.

Com a ajuda do Dr. Lasse Lempainen, perito em lesões nos membros inferiores, o internacional português foi a Turku, na Finlândia, realizar as últimas fases de recuperação da lesão na coxa direita.

O doutor responsável pelo tratamento publicou uma fotografia, no Instagram, com Nuno Mendes. «Realizados os testes para voltar a jogar», escreveu.

Este especialista está ligado a vários clubes de futebol, como o Barcelona, o Milan ou a Roma, tendo sido ele mesmo a operar recentemente Alejandro Balde.

De recordar que o jovem lateral, do Paris Saint-Germain, está lesionado desde abril de 2023 e esta época ainda não fez qualquer jogo.