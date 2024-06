Fernando Meira, empresário de Paulinho, abordou, esta segunda-feira, a saída do avançado para o Toluca, do México. Em declarações à Antena 1, o antigo jogador de futebol referiu que Paulinho vai «procurar a sorte no México» e confidenciou que uma das razões para a saída é… Viktor Gyökeres.

«O Paulinho teve de facto momentos muito positivos no Sporting, acabou por ser decisivo nos depois campeão que o clube venceu. Neste momento o Sporting tem Gyökeres, que é um animal, um dos melhores avançados da Europa e com melhores resultados a nível de estatística», começou por dizer.

«Agora vai procurar a sorte no México, num clube que o deseja imenso, num novo desafio da carreira. Esperemos que tenha sucesso, que seja uma bandeira num novo mercado que está a crescer», referiu Fernando Meira.

Sobre a influência de Renato Paiva na transferência, treinador do Toluca, o empresário confirmou que a presença do técnico português ajudou na decisão de Paulinho.

«Tem um treinador português. É um clube com boa reputação e querem fazer boa figura no campeonato interno. Agora é desejar boa sorte ao Paulinho. Todos os adeptos do Sporting estão gratos daquilo que foi a entrega e resultado do esforço dele no Sporting», destacou.

Por fim, em modo brincadeira, Fernando Meira foi questionado sobre a famosa música que os sportinguistas cantavam para Paulinho, que agora vai ter de ser traduzida para espanhol.

«Veremos, veremos… vamos ver!», brincou, em espanhol.