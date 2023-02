Éric Roy, treinador do Brest, não poupou nas críticas à atitude da equipa técnica do Lille, liderada por Paulo Fonseca, após perder por 2-1 em casa do clube do técnico luso.

Paulo Fonseca foi expulso já nos descontos da partida depois de se ter envolvido numa discussão com o homólogo do Brest, que não escondeu a insatisfação pelo comportamento dos adversários.

«Nem sei bem o que dizer depois do que se passou aqui. É verdadeiramente pequeno e lamentável o que fez o banco do Lille, com o staff a atirar bolas para dentro do campo [com o jogo a decorrer]. Uma equipa com o poder Lille, a jogar em casa, resolver as coisas assim…», disse, em declarações à Prime Sport.

Refira-se que na transmissão do canal francês é possível ver dois elementos do banco do Lille atirar bolas para dentro do campo, numa altura em que o Brest procurava o golo do empate. Nas duas situações, jogadores do Brest devolveram as bolas para fora do terreno de jogo de forma a que a partida não fosse interrompida.